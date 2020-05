YUNA-2020: названа новая дата музыкальной премии

"Еще в марте с введением общенационального карантина у всей команды оргкомитета премии не было никаких сомнений в том, что церемония YUNA состоится! Будет она в марте, мае или сентябре - не столь принципиальный вопрос. Главное то, что премия пройдет тогда, когда это будет безопасным для зрителей, артистов и команды премии. Знаем и верим YUNA must go on!" - прокомментировал соучредитель и по совместительству генеральный продюсер YUNA Павел Шилько.





По словам организаторов, объявленный ранее перечень артистов, которые выступят на церемонии YUNA 2020, остается актуальным, а приобретенные билеты на церемонию являются действительными.





На грандиозном гала-концерте 14 сентября на зрителей ожидают музыкальные номера от Monatik, Melovin, группы Bez Обмежень, Артема Пивоварова и дуэта Alina Pash & KRUTЬ. Также организаторы обещают ближе к событию объявить ряд не менее громких имен.





Напомним, премия YUNA 2020 должна была состояться 24 марта, однако с введением в Украине карантина, организаторы приняли решение о переносе даты церемонии на 26 мая, а затем - на 14 сентября.