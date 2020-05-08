TVORCHI представили новый клип (ВИДЕО)

Учасники Нацотбора на Евровидение - украинская группа TVORCHI выпустила яркое видео на песню "Мова тіла".





Видеоработа, режиссером которой стал Андрей Лагутин, снималась еще прошлой осенью в Киеве. Съемки длились два дня и охватили пять локаций: стадион КПИ, парковку у метро "Олимпийская", парк на Дорогожичи, открытую баскетбольную площадку и обычный школьный спортзал.





"Группа TVORCHI делает очень стильную музыку, и это хотелось подчеркнуть видеоработой. Мова тіла – это очень яркий, солнечный трек. Когда я услышал его впервые, сразу увидел желтый цвет. Именно это воспоминание и переросло в дальнейшую стилистику видеоработы. Хотел достичь чистого изображения, чтобы не было ничего лишнего: ни цветов, ни информации", – рассказывает режиссер.





TVORCHI сейчас работают над третьим альбомом, запись которого происходит дистанционно.

Каждый из музыкантов записывает свои партии у себя дома.



