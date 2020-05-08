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Музыка
Новости музыки
8 мая 20, 15:04
TVORCHI представили новый клип (ВИДЕО)
TVORCHI
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"Мова тіла" - один из самых популярных треков их второго альбома Disco lights.
Учасники Нацотбора на Евровидение - украинская группа TVORCHI выпустила яркое видео на песню "Мова тіла".

Видеоработа, режиссером которой стал Андрей Лагутин, снималась еще прошлой осенью в Киеве. Съемки длились два дня и охватили пять локаций: стадион КПИ, парковку у метро "Олимпийская", парк на Дорогожичи, открытую баскетбольную площадку и обычный школьный спортзал.

"Группа TVORCHI делает очень стильную музыку, и это хотелось подчеркнуть видеоработой. Мова тіла – это очень яркий, солнечный трек. Когда я услышал его впервые, сразу увидел желтый цвет. Именно это воспоминание и переросло в дальнейшую стилистику видеоработы. Хотел достичь чистого изображения, чтобы не было ничего лишнего: ни цветов, ни информации", – рассказывает режиссер.

TVORCHI сейчас работают над третьим альбомом, запись которого происходит дистанционно. 
Каждый из музыкантов записывает свои партии у себя дома.


Источник:  https://telegraf.com.ua/
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