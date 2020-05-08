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Музыка
Новости музыки
8 мая 20, 15:03
Алина Паш поделилась новой песней "Не впасти"
Алина Паш
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Алина Паш спела с девочкой, прикованной к инвалидной коляске.
6 мая украинской рэп-исполнительнице Алине Паш исполнилось 27 лет. По случаю дня рождения девушка поделилась новой песней "Не впасти", которую записала с 13-летней Аней Сапаевой, прикованной к инвалидной коляске из-за спинальной мышечной атрофии.

Паш призналась, что зимой пережила депрессию, но всего за день справилась с ней благодаря работы с Аней Сапаевой. Талантливая девочка вынуждена была бросить занятия вокалом из-за прогрессирующей болезни, однако проект "Зіркова карета" и Алина Паш осуществили ее мечту - записать песню в профессиональной студии.

"Зимой меня припекла горько тягучая хандра, которая будто длилась бесконечно. Я была опустошена и утомлена, потеряла все искренние чувства и все приоритеты. Я гасла в своих же глазах, пытаясь не подавать вида на публику, - вспоминает Алина. - Это было сложно и мерзко одновременно. Пытаться вселять веру в других, а самой же быть раздавленной и потерять веру во все вокруг, и главное - в себя саму… И как бы я только не бралась за это пустое в себе - мое состояние нарушалось опять и опять, набирая истерических и меланхолических оборотов. Так вот Аня, девочка, которой всего 13 лет, смогла меня вылечить всего за день".

Паш рассказала, что проект "Зіркова карета" обратился к ней, чтобы за год осуществить мечты 96 больных детей. Именно так встретились Аня и Алина, изменив жизнь друг друга к лучшему.

"Интуитивно я почувствовала, что все это для меня не просто так. У Ани диагноз - спинально мышечная атрофия, это постепенный отказ мышц, генетическое заболевание. И вот, я помогла Ане исполнить мечту, а она, сама того не осознавая, всего одним днем вылечила мою затянувшуюся хандру и внутреннюю печаль", - написала певица.

Сама Аня запись песни называет одним из самых счастливых дней в своей жизни. "Я вижу те сообщения от людей, которые пишут, что я крутая и песня просто бомба. Мое настроение поднимается все выше и выше. Тот день, который мы провели вместе, я не забуду никогда, ведь это один из самых счастливых дней в моей жизни", - написала она в Инстаграм.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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