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Музыка
Новости музыки
7 мая 20, 12:26
Группа Kalush выпустили новый клип (ВИДЕО)
Kalush
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Клип показывает актуальную проблему борьбы с зависимостями.
Хип-хоп трио Kalush представили новое видео "Тіпок".

"Это история о ежедневной борьбе со своими зависимостями, в который на ринге мы сами. Наш тренер — это опыт, а зрители — это наше окружение", — говорит учасник группы Олег Псюк (Псючий Син).

Три самых расходных зависимости в новом клипе изображены в виде мощных, непобедимых бойцов. Каждый из них словно гора нависает над юрким Псючим Сином, который ступает против них в клетку "восьмиугольника", вооружившись одной только силой духа и уверенностью в себе.

Режиссер клипа Александр Шурубура говорит, что идея клипа пришла к нему после личного знакомства с Олегом.

Сам клип снимали на спортивной площадке в Вишневом в первую ночь карантина. И если герои клипа боролись против зависимостей, то сами участники группы в эту ночь боролись с крепким морозом, проведя на съемочной площадке почти сутки.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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