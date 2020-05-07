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Музыка
Новости музыки
7 мая 20, 12:25
Go_A споет кавер, выбранный фанатами
Go_A
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Победители Нацотбора на Евровидение-2020 уже подготовили собственную песню Solovey для онлайн-концерта.
15 мая в 18:00 группа Go_А примет участие в домашнем концерте Евровидения (Eurovision Home Concert), который будут транслировать на официальном YouTube-канале конкурса.

А какой именно кавер на прошлый хит конкурса выполнит Go_A, определят 7 мая онлайн-голосованием среди фанов на официальной Instagram-странице Евровидения. Для голосования группа выбрал две песни: Dancing Lasha Tumbai Верки Сердючки и On Fire The Roop. Украинские фаны тоже смогут проголосовать за кавер-песню.

Напомним, масштабное альтернативное шоу Europe Shine A Light, которое состоится 16 мая в 22:00 вместо отмененного из-за коронавируса песенного конкурса в Роттердаме, будут транслировать 46 стран. Ведущими шоу станут Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит, которые должны были вести песенный конкурс.

Представитель Украины - группа Go_A уже активно готовится к майскому шоу. Они исполнят песню "Соловей", которую готовили для конкурса, а также споют хит Love Shine а Light рок-группы Katrina and the Waves с Евровидения-1997.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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