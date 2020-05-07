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Музыка
Новости музыки
7 мая 20, 12:23
Джамала перепела известный хит Арианы Гранде (ВИДЕО)
Джамала
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Украинская певица записала кавер на трек "God is a Woman".
Джамала продолжает радовать поклонников виртуальными концертами на карантине. 5 мая беременная певица в белоснежном платье выступила онлайн с песней Арианы Гранде "God is a Woman", объединившись с пианистом, барабанщиком, гитаристами и двумя бэк-вокалистками.

"Джа, моя хорошая, самое время что-то заколбасить онлайн", — написал мне Фима Чупахин, очень крутой композитор и пианист, который живет сейчас в Нью-Йорке. И через 10 часов получил ответ: "Класс, давай! Ты спишь?" - рассказала Джамала о решении сделать необычный кавер. - Никакие тысячи километров не могут помешать музыке. Сегодня песня с весьма провокационным и феминистическим названием God Is A Woman (Бог это женщина). Сделано с любовью и доказывает, что все мы — от Нью-Йорка и до Киева — переживаем происходящее в мире, но продолжаем заниматься тем, что любим, от души и при любых обстоятельствах!"

"Завидую вашим соседям, концерт вживую почти каждый день!, - пишут фанаты певицы. 
- "Ну очень красиво, гармонично, сильно и нежно. Спасибо, Джа!" 



Источник: https://telegraf.com.ua/
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