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Музыка
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7 мая 20, 12:20
Our Atlantic выпустили новый клип (ВИДЕО)
Our Atlantic
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Инди-поп группа из Умани Our Atlantic представила видео на песню "Час розваг" про манипуляцию современного ТВ.
Оператором клипа стал известный документалист Юрий Грузинов, известный по фильму "Перша сотня". Вместе с режиссером Денисом Захаровым (клипы Jamala, The Maneken) они реализовали интересный прием — реверсная съемка с синхронным липсингом.

Вокалист Our Atlantic Виктор Байда исполнил песню не только задом наперед, но еще и в ускоренном темпе.

"Час Розваг" — это пилотный сингл из нового мини-альбома группы, выход которого намечен на 8 мая.

"Час розваг — это история про фейковые новости, открытое или скрытое вранье, инфо-шум и нашу возможность противостоять этому. Мы хотим донести до зрителя, что важно проверять информацию и мыслить критически. Иными словами, не стоит танцевать под чужую дудку. А если и танцуете, то только под свою!", - говорят участники группы.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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