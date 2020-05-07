Our Atlantic выпустили новый клип (ВИДЕО)

Оператором клипа стал известный документалист Юрий Грузинов, известный по фильму "Перша сотня". Вместе с режиссером Денисом Захаровым (клипы Jamala, The Maneken) они реализовали интересный прием — реверсная съемка с синхронным липсингом.





Вокалист Our Atlantic Виктор Байда исполнил песню не только задом наперед, но еще и в ускоренном темпе.





"Час Розваг" — это пилотный сингл из нового мини-альбома группы, выход которого намечен на 8 мая.





"Час розваг — это история про фейковые новости, открытое или скрытое вранье, инфо-шум и нашу возможность противостоять этому. Мы хотим донести до зрителя, что важно проверять информацию и мыслить критически. Иными словами, не стоит танцевать под чужую дудку. А если и танцуете, то только под свою!", - говорят участники группы.



