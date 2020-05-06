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Музыка
Новости музыки
6 мая 20, 13:09
Наталка Карпа презентовала новую песню
Наталка Карпа
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Композиция начала создаваться, когда артистка была на седьмом месяце беременности, а финальные штрихи были сделаны уже после появления Златы на свет.
Украинская певица Наталка Карпа презентовала новую песню "Долею поцілована" - первый трек после рождения дочери. 

Премьера сингла состоялась во вторник, 5 мая, на официальном YouTube-канале исполнительницы.

"Новый сингл - это одна из самых пролонгированных работ за всю историю моей карьеры. Возможно потому, что пришлась она на беременность и рождение дочери, возможно потому, что как никогда не хотелось спешки, а наоборот растягивала процесс", - поделилась Наталка. 

Певица также добавила, что уже готовит видеоклип на эту композицию, который увидит свет уже в ближайшее время.

Напомним, что Наталка Карпа стала мамой 26 декабря 2019 года. Для 38-летней певицы ребенок стал первенцем, а для ее мужа, героя АТО Евгения Терехова, - вторым. Мужчина также воспитывает дочь от первого брака.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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