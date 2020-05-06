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6 мая 20, 11:32
Следом за Atlas Weekend: фестиваль UPark переносится
UPark
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Киевский фестиваль UPark перенесли из-за коронавируса на 2021 год.
Как сообщают организаторы на странице мероприятия в Facebook, ситуация, которая сложилась в Украине и мире просто не оставляет шансов на проведение летних фестивалей. Международное авиасообщение прекращено и, вероятно, ограничения на проведение массовых мероприятий в Украине будут действовать и летом.

"Наша команда приложит максимум усилий, чтобы перенести всех анонсированных артистов на следующий год. Точные даты выступлений будем сообщать сразу после подтверждения. Сейчас с уверенностью можем сказать - лайнап UPark 2021 будет еще мощнее и мы обязательно удивим вас новыми анонсами", - говорится в сообщении.

Все приобретенные билеты остаются действительными на 2021 год. Если по какой-то причине, нет возможности посетить UPark Festival в следующем году, нужно заполнить форму по ссылке для возврата.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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