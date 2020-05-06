Следом за Atlas Weekend: фестиваль UPark переносится

Как сообщают организаторы на странице мероприятия в Facebook, ситуация, которая сложилась в Украине и мире просто не оставляет шансов на проведение летних фестивалей. Международное авиасообщение прекращено и, вероятно, ограничения на проведение массовых мероприятий в Украине будут действовать и летом.





"Наша команда приложит максимум усилий, чтобы перенести всех анонсированных артистов на следующий год. Точные даты выступлений будем сообщать сразу после подтверждения. Сейчас с уверенностью можем сказать - лайнап UPark 2021 будет еще мощнее и мы обязательно удивим вас новыми анонсами", - говорится в сообщении.





Все приобретенные билеты остаются действительными на 2021 год. Если по какой-то причине, нет возможности посетить UPark Festival в следующем году, нужно заполнить форму по ссылке для возврата.



