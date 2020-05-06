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Музыка
Новости музыки
6 мая 20, 11:29
Группа Queen посвятила клип медикам
Queen
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Группа Queen и певец Адам Ламберт посвятили клип медикам, которые борются с пандемией COVID-19.
Группа Queen и певец Адам Ламберт исполнили хит We Are The Champions в новой версии и посвятили его всем медикам мира, которые борются с пандемией COVID-19.

В клипе, опубликованном на официальном YouTube-канале группы Queen, сняты, в частности, улицы и площади опустевших городов мира, среди которых - Майдан Незалежности в Киеве.

В текст песни внесли небольшие изменения - она превратилась в You Are the Champions («Вы чемпионы»). Музыканты посвятили композицию врачам и всем, кто борется с пандемией COVID-19.

Запись видео сделана с помощью смартфонов в музыкальных студиях Лондона и Лос-Анджелеса.

"Вы знаете, нам больше не надо зарабатывать деньги. Нам больше не нужно быть известными. Нам надо использовать наилучшим образом то, что мы имеем", - отметили исполнители песни - Брайан Мэй, Роджер Тейлор и Адам Ламберт.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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