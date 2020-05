Группа Queen посвятила клип медикам

Группа Queen и певец Адам Ламберт исполнили хит We Are The Champions в новой версии и посвятили его всем медикам мира, которые борются с пандемией COVID-19.





В клипе, опубликованном на официальном YouTube-канале группы Queen, сняты, в частности, улицы и площади опустевших городов мира, среди которых - Майдан Незалежности в Киеве.





В текст песни внесли небольшие изменения - она превратилась в You Are the Champions («Вы чемпионы»). Музыканты посвятили композицию врачам и всем, кто борется с пандемией COVID-19.





Запись видео сделана с помощью смартфонов в музыкальных студиях Лондона и Лос-Анджелеса.





"Вы знаете, нам больше не надо зарабатывать деньги. Нам больше не нужно быть известными. Нам надо использовать наилучшим образом то, что мы имеем", - отметили исполнители песни - Брайан Мэй, Роджер Тейлор и Адам Ламберт.