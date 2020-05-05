Фестиваль Sziget 2020 отменили из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса крупнейший фестиваль Восточной Европы Sziget Festival не состоится в 2020 году. Об этом сообщили организаторы.





"Венгерское правительство продлило запрет на проведение масштабных мероприятий до 15 августа 2020 года, мы сообщаем вам с разбитым сердцем, что Sziget Festival не может состояться в этом году", - говорится в заявлении.





В ближайшее время будет решен вопрос с возвращением приобретенных билетов.





Из-за пандемии коронавируса, которая унесла жизни почти 230 тысяч человек во всем мире, также отменили фестиваль Сан-Фермин в испанской Памплоне, на котором проводятся традиционные забеги с быками, и пивной фестиваль Октоберфест-2020 в Германии.



