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Музыка
Новости музыки
5 мая 20, 13:50
Фестиваль Sziget 2020 отменили из-за коронавируса
Фестиваль Sziget 2020
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Крупнейший фестиваль Восточной Европы Sziget Festival не может состояться в этом году.
Из-за пандемии коронавируса крупнейший фестиваль Восточной Европы Sziget Festival не состоится в 2020 году. Об этом сообщили организаторы.

"Венгерское правительство продлило запрет на проведение масштабных мероприятий до 15 августа 2020 года, мы сообщаем вам с разбитым сердцем, что Sziget Festival не может состояться в этом году", - говорится в заявлении.

В ближайшее время будет решен вопрос с возвращением приобретенных билетов.

Из-за пандемии коронавируса, которая унесла жизни почти 230 тысяч человек во всем мире, также отменили фестиваль Сан-Фермин в испанской Памплоне, на котором проводятся традиционные забеги с быками, и пивной фестиваль Октоберфест-2020 в Германии.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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