Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.21
USD
26.97
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
5 мая 20, 13:48
Go_A презентовала лирик-видео на песню "Соловей"
Группа Go_A
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Победители Нацотбора на Евровидение-2020 выпустили лирик-видео с субтитрами латиницей.
Украинская группа Go_A, которая победила в национальном отборе на Евровидение 2020, ранее презентовала конкурсную песню "Соловей" (Solovey) в новой аранжировке, а сейчас опубликовала лирик-видео на сингл с транслитерацией слов латиницей.

"В видео мы пустили транслитерацию песни латиницей, чтобы все желающие могли подпевать вместе с нами. После победы в Нацотборе мы стремились, чтобы на Евровидении впервые прозвучала песня на родном языке. Поэтому, не оставляя эту идею, устранили трудности в прочтении и произношении для иностранцев, чтобы весь мир мог спеть на украинском", - написали музыканты в Facebook.

Напомним, масштабное альтернативное шоу Europe Shine A Light, которое состоится 16 мая в 22:00 вместо отмененного из-за коронавируса песенного конкурса в Роттердаме, будут транслировать 46 стран. Представитель Украины - группа Go_A уже активно готовится к майскому шоу. Они исполнят песню "Соловей", которую готовили для конкурса, а также споют хит Love Shine а Light рок-группы Katrina and the Waves с Евровидения-1997.

Кроме этого, на днях группа победила во втором эпизоде альтернативного Евровидения-2020 в Исландии.


Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Группа LETAY представила лирик-видео на новую песню
Украинская рок-группа Epolets выпустила лирик-видео на сингл
Киевляне спели хит Тины Кароль с балконов
Леся Никитюк и украинская группа записали совместный трек
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Sia представила хит "Saved My Life"
noimageКолыбельная от Кристины Соловий: нежная песня для деток
noimageФестиваль Sziget 2020 отменили из-за коронавируса
noimageОнлайн-концерт Евровидения-2020 разобьют на три части
noimageGorillaz и рэпер Skepta записали совместный трек
Лента новостей