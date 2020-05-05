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Музыка
Новости музыки
5 мая 20, 13:44
Gorillaz и рэпер Skepta записали совместный трек
Gorillaz и рэпер Skepta
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Музыканты посвятили песню Тони Аллену - нигерийскому композитору и сооснователю жанра афробит.
Британская виртуальная группа Gorillaz презентовала совместную с рэпером Skepta песню. Трек появился на официальном YouTube-канале коллектива.

Трек под названием How Far? посвящен музыканту Тони Аллену, который также участвовал в записи композиции. Он умер 30 апреля 2020 года.

Отмечается, что трек был записан до введения карантина. Его прослушали более 769 тысяч раз.

Тони Аллен - барабанщик, композитор и автор песен родом из Нигерии. 
Мужчина является одним из основателей жанра афробит. Он выступал в коллективах Фелы Кути, The Good и The Bad & The Queen.


Источник: https://korrespondent.net/
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