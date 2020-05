Gorillaz и рэпер Skepta записали совместный трек

Британская виртуальная группа Gorillaz презентовала совместную с рэпером Skepta песню. Трек появился на официальном YouTube-канале коллектива.





Трек под названием How Far? посвящен музыканту Тони Аллену, который также участвовал в записи композиции. Он умер 30 апреля 2020 года.





Отмечается, что трек был записан до введения карантина. Его прослушали более 769 тысяч раз.





Тони Аллен - барабанщик, композитор и автор песен родом из Нигерии.

Мужчина является одним из основателей жанра афробит. Он выступал в коллективах Фелы Кути, The Good и The Bad & The Queen.