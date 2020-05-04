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Музыка
Новости музыки
4 мая 20, 11:56
Новый клип на песню "Беги" Златы Огневич (ВИДЕО)
Злата Огневич
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Злата Огневич раскрыла особенности своего нового клипа.
Спустя несколько дней после премьеры песни "Беги" Злата Огневич представила клип на этот трек. Новая работа певицы основана на символах: там есть недостроенные мосты, как символ незаконченных отношений, которые уже никогда не возобновятся.

Эмоциональный видеоклип уже доступен к просмотру на YouTube-канале исполнительницы. Режиссером ролика выступил Валерий Погонский, который сумел передать переживания певицы.

"В этом видео я настоящая, оно показывает мои оголенные эмоции. В нем нет актеров, есть только реальная жизненная история, где я наедине со своими чувствами. Мы показали период моей жизни и переживаний в нем. Главный месседж заключается в том, что жизнь продолжается, нужно всегда находить в себе силы подниматься и идти дальше, даже после самых сложных испытаний" - комментирует Злата Огневич.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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