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Музыка
Новости музыки
4 мая 20, 11:50
Фестиваль Atlas Weekend перенесли на год
Atlas Weekend 2019
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Крупное музыкальное мероприятие, запланированное на июль 2020 года, перенесли на 2021 год.
Музыкальный фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2021. Об этом сообщили организаторы мероприятия на официальной странице фестиваля на Facebook.

Atlas Weekend-2020 был запланирован на 7-12 июля, но не состоится из-за карантинных мер по всему миру в связи с пандемией коронавируса.

Организаторы отметили, что не могут подвергать риску гостей, команду и артистов фестиваля.

"Новый" Atlas Weekend состоится 6-11 июля 2021 года. Отмечается, что все купленные билеты можно будет использовать в 2021 году или вернуть их и получить обратно деньги.

Источник: https://korrespondent.net/
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