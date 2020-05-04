Фестиваль Atlas Weekend перенесли на год

Музыкальный фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2021. Об этом сообщили организаторы мероприятия на официальной странице фестиваля на Facebook.





Atlas Weekend-2020 был запланирован на 7-12 июля, но не состоится из-за карантинных мер по всему миру в связи с пандемией коронавируса.





Организаторы отметили, что не могут подвергать риску гостей, команду и артистов фестиваля.





"Новый" Atlas Weekend состоится 6-11 июля 2021 года. Отмечается, что все купленные билеты можно будет использовать в 2021 году или вернуть их и получить обратно деньги.



