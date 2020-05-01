Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.26
USD
26.94
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
1 мая 20, 12:01
Лобода презентовала сингл о своем "сумасшедшем мальчике"
Лобода
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Новую композицию певица представила в ночь на 1 мая.

Украинская певица Светлана Лобода,  известная под сценическим псевдонимом LOBODA, выпустила новинку - сингл "Мой". В ночь на 1 мая песня доступна для прослушивания на цифровых площадках.

"Я променяю боль на сигарету. И на репит поставлю песню эту. И буду танцевать я до утра. С тобою вместе", - такими словами начинается сингл певицы.  В припеве же идет речь о сумасшедшем мальчике", обращаясь к которому автор отмечает, что он "будет ждать и помнить" о ней.

"Как всегда огонь!", "Это все Тиллю!", " И вправду, эта песня, то что нужно сейчас. То, что доктор прописал для создания муда", "Шикарный трек", - комментируют подписчики певицы.


Ранее Лобода посвятила Тиллю Линдеманну шутливую песню в день его рождения. Так, она исполнила песню "Маленькой елочке холодно зимой" на немецком языке.
kp.ua
Ещё по теме:
Тилль Линдеманн презентовал клип с Лободой (ВИДЕО)
Светлана Лобода назвала дату выхода своего нового альбома
Лобода сняла mood video на новую песню (ВИДЕО)
Светлана Лобода выпустила клип на песню Мира мало (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Умерла Нина Кирсо, солистка группы "Фристайл"
Лента новостей