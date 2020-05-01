Лобода презентовала сингл о своем "сумасшедшем мальчике"

Украинская певица Светлана Лобода, известная под сценическим псевдонимом LOBODA, выпустила новинку - сингл "Мой". В ночь на 1 мая песня доступна для прослушивания на цифровых площадках.
"Я променяю боль на сигарету. И на репит поставлю песню эту. И буду танцевать я до утра. С тобою вместе", - такими словами начинается сингл певицы. В припеве же идет речь о сумасшедшем мальчике", обращаясь к которому автор отмечает, что он "будет ждать и помнить" о ней.
"Как всегда огонь!", "Это все Тиллю!", " И вправду, эта песня, то что нужно сейчас. То, что доктор прописал для создания муда", "Шикарный трек", - комментируют подписчики певицы.