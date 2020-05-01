Умерла Нина Кирсо, солистка группы "Фристайл"

Бывшая солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо скончалась 30 апреля. Ей было 56 лет. О смерти Нины сообщила на своей странице в Фейсбук ее сестра Алла.

- Час назад не стало моей любимой сестренки... Прошу молитв о рабе божьей Нине, – написала она.

В июне 2018-го у Нины Кирсо случился инсульт, и с того времени она находится в коме. Первое время коллектив собирал средства на лечение певицы, большие суммы жертвовали знаменитости. Затем родные самостоятельно оплачивали процедуры в больнице.

Сначала певицу лечили в одной из клиник Киевской области. По словам мужа певицы Анатолия Розанова, врачи "вешали лапшу на уши за бешеные деньги". Поэтому родные Нины приняли решение продолжать ее лечение в родной Полтаве. Состояние артистки оставалось крайне тяжелым. Коллектив был вынужден взять новую солистку. Песни Нины в группе "Фристайл" в настоящее время исполняет певица Ната Недина.

За несколько месяцев до инсульта Нина Кирсо приходила в редакцию КП в Украине и отвечала на вопросы читателей.





















ДОСЬЕ. Нина Кирсо

Нина Кирсо родом из Полтавы. Она была замужем за руководителем, композитором и продюсером группы "Фристайл" Анатолием Розановым. Кирсо поет в коллективе со дня его основания в 1988 году. Мужские вокальные партии сначала исполнял Вадим Казаченко, но в 1991 году он покинул коллектив, начав сольную карьеру. На его место пришел Сергей Дубровин. На счету "Фристайла" 21 альбом, последний из которых вышел в 2010 году.



