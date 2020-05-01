Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.26
USD
26.92
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
30 апреля 20, 20:34
Умерла Нина Кирсо, солистка группы "Фристайл"
Нина Кирсо
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Последние два года певица находилась в коме.

Бывшая солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо скончалась 30 апреля. Ей было 56 лет. О смерти Нины сообщила на своей странице в Фейсбук ее сестра Алла.

- Час назад не стало моей любимой сестренки... Прошу молитв о рабе божьей Нине, – написала она.

В июне 2018-го у Нины Кирсо случился инсульт, и с того времени она находится в коме. Первое время коллектив собирал средства на лечение певицы, большие суммы жертвовали знаменитости. Затем родные самостоятельно оплачивали процедуры в больнице. 

Сначала певицу лечили в одной из клиник Киевской области. По словам мужа певицы Анатолия Розанова, врачи "вешали лапшу на уши за бешеные деньги". Поэтому родные Нины приняли решение продолжать ее лечение в родной Полтаве. Состояние артистки оставалось крайне тяжелым. Коллектив был вынужден взять новую солистку. Песни Нины в группе "Фристайл" в настоящее время исполняет певица Ната Недина.

За несколько месяцев до инсульта Нина Кирсо приходила в редакцию КП в Украине и отвечала на вопросы читателей.





ДОСЬЕ. Нина Кирсо

Нина Кирсо родом из Полтавы. Она была замужем за руководителем, композитором и продюсером группы "Фристайл" Анатолием Розановым. Кирсо поет в коллективе со дня его основания в 1988 году. Мужские вокальные партии сначала исполнял Вадим Казаченко, но в 1991 году он покинул коллектив, начав сольную карьеру. На его место пришел Сергей Дубровин. На счету "Фристайла" 21 альбом, последний из которых вышел в 2010 году.
kp.ua
Ещё по теме:
Лана Дель Рей посвятила песню жертвам убийств в США
Известная балерина Исакова погибла в ДТП на Полтавщине. ФОТО
Умерла джазовая певица Нэнси Холлоуэй
В ДТП погиб известный украинский бард и кобзарь. видео
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей