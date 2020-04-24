Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.27
USD
27.12
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
24 апреля 20, 11:04
Киевский музыкант презентовал саундтрек к фильму Pix Movie
Lucas Bird
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
"Art Class" - трек из второго альбома украинского артиста Lucas Bird, который получил название "Bedroom Dance Club".
Lucas Bird (Даниил Зубков) представил клип на песню Art Class, которая станет саундреком к документальному фильму Pix Movie.

Art Class - трек из второго альбома Lucas Bird, который получил название Bedroom Dance Club. В его звучании ощутимо влияние японской музыки жанра city-pop, в частности, таких артистов, как Tatsuro Yamashita и Taeko Ohnuki.

Совместно с режиссером Александром Сиденко Lucas Bird передал подобную азиатскую эстетику и в своей видеоработе.

Клип на Art Class - это история, в которой иронично показывается зарождение отношений, со всеми неловкостями и курьезами. Финал клипа остается открытым, для чтобы каждый зритель смог сам додумать чем же закончилась эта история.

В 2019 году Lucas Bird одержали победу в конкурсе Taburetka Music Showcase на саундтрек к первому документальному фильму про украинский стартап - Pix, который за три года прошел путь от идеи продукта до организации производства в Китае и продаж на глобальном рынке. Группа получила приз в 10 000 долларов на съемку клипа на песню, которая и стала саундтреком.


Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Тимберлейк и Anderson .Paak выпустили совместный клип
Blinding Lights: The Weeknd представил зажигательный ремикс
Британский певец Деклан МакКенна презентовал новую песню
Украинская рок-группа Epolets выпустила лирик-видео на сингл
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Леди Гага поделилась перечнем песен из своего нового альбома
noimageThe Rolling Stones выпустили клип об опустевшем мире
Лента новостей