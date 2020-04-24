Киевский музыкант презентовал саундтрек к фильму Pix Movie

Lucas Bird (Даниил Зубков) представил клип на песню Art Class, которая станет саундреком к документальному фильму Pix Movie.





Art Class - трек из второго альбома Lucas Bird, который получил название Bedroom Dance Club. В его звучании ощутимо влияние японской музыки жанра city-pop, в частности, таких артистов, как Tatsuro Yamashita и Taeko Ohnuki.





Совместно с режиссером Александром Сиденко Lucas Bird передал подобную азиатскую эстетику и в своей видеоработе.





Клип на Art Class - это история, в которой иронично показывается зарождение отношений, со всеми неловкостями и курьезами. Финал клипа остается открытым, для чтобы каждый зритель смог сам додумать чем же закончилась эта история.





В 2019 году Lucas Bird одержали победу в конкурсе Taburetka Music Showcase на саундтрек к первому документальному фильму про украинский стартап - Pix, который за три года прошел путь от идеи продукта до организации производства в Китае и продаж на глобальном рынке. Группа получила приз в 10 000 долларов на съемку клипа на песню, которая и стала саундтреком.



