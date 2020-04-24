Леди Гага поделилась перечнем песен из своего нового альбома

Американская певица Леди Гага из-за пандемии коронавируса должна была отложить премьеру нового альбома Chromatica, впрочем подогрела ожидания фанатов перечнем всех песен, которые в нем будут.





В новый альбом войдет 16 композиций – некоторые из них мы услышим в сольном исполнении Леди Гаги, а некоторые записаны совместно с мировыми знаменитостями: Элтоном Джоном, Арианой Гранде, группой Blackpink и с вокалистом OneRepublic Райаном Теддером. Об этом певица сообщила на своей странице в Инстаграме.





Полный трек-лист нового альбома Леди Гаги Chromatica:





1. Chromatica I





2. Alice





3. Stupid Love





4. Rain On Me (with Ariana Grande)





5. Free Woman





6. Fun Tonight





7. Chromatica II





8. 911





9. Plastic Doll





10. Sour Candy (with Black Pink)





11. Enigma





12. Replay





13. Chromatica III





14. Sine From Above (with Elton John)





15. 1000 Doves





16. Babylon





О дате релиза Chromatica пока ничего неизвестно. Леди Гага также сообщила в сети, что при покупке эксклюзивной версии альбома фанаты знаменитости могут услышать еще одну песню Love Me Right, которая не вошла в альбом, а также версию фортепиано 1000 Doves и ремикс на трек Stupid Love.



