Леся Никитюк и украинская группа записали совместный трек

Звезда Нового канала Леся Никитюк представила коллаборацию с группой Patsyki z Franeka — англоязычный сингл #Stayathome, выход которого совпал с продлением карантина до 11 мая.





"Оставайтесь дома сегодня, чтобы у вас было завтра — таков философский посыл этой песни.





Слова трека очень просты. Уверен, что большинство англоязычных фраз вы уже знаете. И вам будет легко их напевать!", — говорит фронтмен PZF Назар Худин.





"Две недели назад ребята из группы PZF предложили мне коллаборацию. Идея понравилась, и я согласилась. Мы с ними за два часа дистанционно записали песню. Украинцам надо держаться и не сдаваться! Как бы нам всем не было трудно и грустно. #Stayathome — это должна быть позиция каждого ответственного гражданина нашей страны", — рассказала Никитюк.





Patsyki z Franeka и Леся Никитюк также запустили социальных сетях челлендж #staytohavetomorrow. Его уже поддержали блогеры, музыканты и селебритиз, среди которых Verbаaa, Дима Варварук, Аня Тринчер и многие другие.



