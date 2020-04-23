Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.07
USD
26.98
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
23 апреля 20, 11:34
Леся Никитюк и украинская группа записали совместный трек
Patsyki z Franeka
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ведущая Леся Никитюк и украинская группа Patsyki z Franeka записали совместный англоязычный трек #Stayathome в поддержку всем, кто придерживается карантина, и тем, кто уже устал от него.
Звезда Нового канала Леся Никитюк представила коллаборацию с группой Patsyki z Franeka — англоязычный сингл #Stayathome, выход которого совпал с продлением карантина до 11 мая.

"Оставайтесь дома сегодня, чтобы у вас было завтра — таков философский посыл этой песни.

Слова трека очень просты. Уверен, что большинство англоязычных фраз вы уже знаете. И вам будет легко их напевать!", — говорит фронтмен PZF Назар Худин. 

"Две недели назад ребята из группы PZF предложили мне коллаборацию. Идея понравилась, и я согласилась. Мы с ними за два часа дистанционно записали песню. Украинцам надо держаться и не сдаваться! Как бы нам всем не было трудно и грустно. #Stayathome — это должна быть позиция каждого ответственного гражданина нашей страны", — рассказала Никитюк. 

Patsyki z Franeka и Леся Никитюк также запустили социальных сетях челлендж #staytohavetomorrow. Его уже поддержали блогеры, музыканты и селебритиз, среди которых Verbаaa, Дима Варварук, Аня Тринчер и многие другие.

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Злата Огневич представила новый трек
Селена Гомес порадовала поклонников новыми композициями
Бэк-вокалистка Верки Сердючки представила песню "LION"
Pitbull представил трек о коронавирусе (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Киевляне спели хит Тины Кароль с балконов
noimage"Воплі Відоплясова" выступят в онлайн-концерте
Лента новостей