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Музыка
Новости музыки
23 апреля 20, 11:29
Киевляне спели хит Тины Кароль с балконов
Тина Кароль
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Поклонники Тины Кароль в очередной раз доказали, что музыка объединяет людей в самые сложные времена.
Если ранее в сети распространялись видео, на которых итальянцы, оставшиеся в самоизоляции, устраивают настоящие концерты с балконов собственных квартир, то теперь инициативу подхватили украинцы и продемонстрировали национальную сплоченность. Жители Соломенского района столицы выполнили патриотический хит популярной певицы Тины Кароль "Украина – это ты".

Киевляне заранее договорились о том, какая песня и в какое время зазвучит на весь жилой квартал. Фантастическое видео сплоченности украинцев не обошла вниманием и сама автор Тина Кароль. Такой поступок не оставил звезду равнодушной и в очередной раз доказал, что музыка всегда сопровождает и вдохновляет в самые критические моменты.

Люди поют песню Тины Кароль "Украина – это ты", поддерживая друг друга в сложные времена изоляции, – презентовала видео певица на личной странице в фейсбуке.

Поклонники Тины Кароль не стали скупиться на комплименты в социальных сетях. 
Фаны убеждают, что своим творчеством исполнительница всегда объединяла людей: "Это уже не просто песня, а народный гимн, который объединяет и который поют от малого до великого", "Круто. Запомнится надолго", "Это народная любовь".

Источник: https://telegraf.com.ua/
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