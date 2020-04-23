Киевляне спели хит Тины Кароль с балконов

Если ранее в сети распространялись видео, на которых итальянцы, оставшиеся в самоизоляции, устраивают настоящие концерты с балконов собственных квартир, то теперь инициативу подхватили украинцы и продемонстрировали национальную сплоченность. Жители Соломенского района столицы выполнили патриотический хит популярной певицы Тины Кароль "Украина – это ты".





Киевляне заранее договорились о том, какая песня и в какое время зазвучит на весь жилой квартал. Фантастическое видео сплоченности украинцев не обошла вниманием и сама автор Тина Кароль. Такой поступок не оставил звезду равнодушной и в очередной раз доказал, что музыка всегда сопровождает и вдохновляет в самые критические моменты.





Люди поют песню Тины Кароль "Украина – это ты", поддерживая друг друга в сложные времена изоляции, – презентовала видео певица на личной странице в фейсбуке.





Поклонники Тины Кароль не стали скупиться на комплименты в социальных сетях.

Фаны убеждают, что своим творчеством исполнительница всегда объединяла людей: "Это уже не просто песня, а народный гимн, который объединяет и который поют от малого до великого", "Круто. Запомнится надолго", "Это народная любовь".



