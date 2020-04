Play On Fest: музыкальный онлайн-фестиваль

Warner Music Group проведет трехдневный музыкальный онлайн-фестиваль Play On Fest, в рамках которого будут собирать средства на борьбу с Covid-19.





Участниками фестиваля станут: Korn, Green Day, Slipknot, Twenty One Pilots, Panic! At The Disco, Paramore, Coldplay, Бруно Марс, Карди Би, Эд Ширан и многие другие звезды. За три дня зрителям удастся посмотреть записанные ранее уникальные выступления артистов.





Трансляция концертов начнется в пятницу 24 апреля и закончится 26 апреля. Всю серию шоу можно посмотреть на канале Songkick в YouTube.





Warner Music Group уже запустила предварительную продажу эксклюзивной продукции Play On Fest, а вся выручка пойдет в фонд "COVID-19 Solidarity Response Fund", который помогает Всемирной организации здравоохранения.