"Together At Home": выступления онлайн-концерта для врачей

18 апреля певица Леди Гага в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения и Global Citizen провела масштабный виртуальный концерт One World: Together At Home (Единый мир: дома вместе), посвященный медикам, которые спасают от коронавируса.





В концерте приняли участие сама Леди Гага, а также Элтон Джон, Билли Айлиш, Лиззо, Крис Мартин, Пол Маккартни, Стиви Уандер, Джон Ледженд, The Rolling Stones и многие другие. Кроме того, свои обращения для врачей записали Идрис Эльба, Опра Уинфри, Мишель Обама, Сара Джессика Паркер, Джеймс Макэвой, Билл Гейтс.





Ведущими шоу были Джимми Фэллон, Джимми Киммел и Стивен Кольбер.





Одним из самых популярных в сети стало исполнение The Prayer такими артистами, как Селин Дион, Андреа Бочелли, Леди Гага, Лан Лан и Джон Ледженд. Видео набрало более 6 млн просмотров.





Также среди лидеров The Rolling Stones с You Canʼt Always Get What You Want (более 3 млн просмотров).





В топ-3 также вошла Леди Гага с песней Smile (2,5 млн).





Всего восьмичасовой онлайн-концерт уже посмотрели более 24 миллионов человек.