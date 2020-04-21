У группы "Тартак" появился новый вокалист (ВИДЕО)

Саша Положинский решил уйти из "Тартака" больше, чем два месяца назад. Впоследствии другие участники коллектива сообщили, что группа продолжит существование в обновленном составе, однако кто заменит фронтмена не разглашали. Сегодня, 18 апреля, на официальном ютуб-канале группы состоялось онлайн-выступление. В видеоработе принял участие Сергей Строян, который стал новым вокалистом "Тартака".





Знакомство поклонников с Сергеем должно было состояться на киевском концерте 29 марта. Однако из-за пандемии коронавируса и карантина выступление не состоялось.





После этого коллектив решил представить нового участника в онлайн-режиме. Придерживаясь строгих правил изоляции "Тартак" снял клип и наконец открыл интригу.





Напомним, 5 февраля 2020 года Саша Положинский заявил, что больше не будет выступать в составе групп "Тартак" и "Був'є". Впервые вокалист покинул сразу два коллектива. Музыкант отметил, что такое решение далось ему непросто, однако причины своего поступка не назвал.





Известно, что артист не планирует завершать вокальную карьеру и будет работать над новыми проектами, о которых пока не рассказывает.



