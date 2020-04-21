Alyona Alyona представила новый трек (ВИДЕО)

В течение карантина Alyona Alyona без устали радует поклонников своим юмором и демонстрирует, как проводит время дома. Однако даже самоизоляция не помешала рэперке творить новую музыку. Она записала трек "Мій район", который воспроизводит самобытность родных мест.





На личной странице в инстаграме Alyona Alyona опубликовала видео, снятое на камеру телефона дома. Звезда исполнила новый сингл о районе, в котором росла: "Там записують на хрестик, там відсутній рестик, але то прогрес, коли латають тротуар… То мій район, ти знаєш мій район. На стінах є досьє на всіх і стертий телефон… Таких районів в Україні є мільйон".





Давно не была так долго дома. Жаль, что не могу всех собрать на районе сейчас. А так хочется. Мне всегда было что сказать об этих местах, есть что вспомнить. Тот случай, когда все свои и все вокруг свое. Для этих людей я всегда буду Аленой с садика, – прокомментировала премьеру Alyona Alyona.





Поклонники рэперки не стали опровергать, что все описанное в треке для них знакомое и близкое: "Просто в десяточку о "крестике". Меньше чем за сутки ролик посмотрели более 35 000 пользователей, оставив сотни увлекательных комментариев.



