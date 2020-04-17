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Музыка
Новости музыки
17 апреля 20, 10:38
Украинская рок-группа Epolets выпустила лирик-видео на сингл
Украинская рок-группа Epolets
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"Это песня о боли": группа Epolets выпустила лирик-видео на новую песню.
Как отметили музыканты, для них - это очень важный и неоднозначный трек.

"Есть такие песни, которые пишешь, как с закрытыми глазами, без осознания, без остановки, просто открывается некий портал и ты, как проводник, транслируешь чьи-то, уже сформулированные в текст, мысли. Не задумываясь, просто потоком. С ней было именно так. Это песня о боли. О разной боли. О боли одиночества, о боли от правды, о боли, которую наносят близкие люди. Нет у меня однозначного ответа о чем она. Эта песня у меня самого в разные периоды вызывает совершенно непохожие эмоции", - отметил солист Павел Вареница.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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