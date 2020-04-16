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Музыка
Новости музыки
16 апреля 20, 10:56
Анна Тринчер представила эмоциональный клип (ВИДЕО)
Анна Тринчер
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Юная певица и актриса Анна Тринчер, которая сыграла одну из главных ролей в украиноязычном сериале "Школа" презентовала клип на свою авторскую песню "Шизилюбовь".
Премьера видео состоялась в среду, 15 апреля, на YouTube-канале исполнительницы. 

"Эта песня – как одна страница моего личного дневника... после очень откровенного видео про расставание, я получила большое количество писем, от девушек и парней, которые пережили в точности то же, что и я. Я знаю теперь точно, что эта песня найдет местечко в сердце каждого, кто любил", - прокомментировала певица. 

Аня и Богдан познакомились на съемочной площадке, но встречаться начали значительно позже. Отношения пары завязались на "Голосі країни", где Тринчер дошла до финала в команде Джамалы. Красивая история любви продлилась два года, а в апреле этого года актриса огорошила фанов признанием - они расстались.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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