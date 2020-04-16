Анна Тринчер представила эмоциональный клип (ВИДЕО)





"Эта песня – как одна страница моего личного дневника... после очень откровенного видео про расставание, я получила большое количество писем, от девушек и парней, которые пережили в точности то же, что и я. Я знаю теперь точно, что эта песня найдет местечко в сердце каждого, кто любил", - прокомментировала певица.





Аня и Богдан познакомились на съемочной площадке, но встречаться начали значительно позже. Отношения пары завязались на "Голосі країни", где Тринчер дошла до финала в команде Джамалы. Красивая история любви продлилась два года, а в апреле этого года актриса огорошила фанов признанием - они расстались.



