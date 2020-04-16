Потап на карантине снял "сумасшедший" клип (ВИДЕО)

Украинский рэп-исполнитель и музыкальный продюсер Потап презентовал новый клип и трек под названием Дома. Ролик появился на официальных страницах музыканта в сети.





В треке Алексей Потапенко поет о том, как не сойти с ума на картинке. Музыкант отметил, что даже находясь в изоляции с любимым человеком, все равно чувствуешь себя в тюрьме.





Потап отметил, что пытается развеселить себя, поэтому снял новый клип прямо у себя дома. В ролике музыкант предстает в образе ниндзя и еще нескольких забавных и ярких нарядах.



