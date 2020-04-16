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Музыка
Новости музыки
16 апреля 20, 10:52
Потап на карантине снял "сумасшедший" клип (ВИДЕО)
Потап
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В двухминутном забавном ролике также появилась супруга рэпера Настя Каменских без макияжа.
Украинский рэп-исполнитель и музыкальный продюсер Потап презентовал новый клип и трек под названием Дома. Ролик появился на официальных страницах музыканта в сети.

В треке Алексей Потапенко поет о том, как не сойти с ума на картинке. Музыкант отметил, что даже находясь в изоляции с любимым человеком, все равно чувствуешь себя в тюрьме.

Потап отметил, что пытается развеселить себя, поэтому снял новый клип прямо у себя дома. В ролике музыкант предстает в образе ниндзя и еще нескольких забавных и ярких нарядах.


Источник: https://korrespondent.net/
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