Alyosha & Vlad Darwin выпустили ремикс на песню "Торнадо"





"Когда слушаешь песню "Торнадо", то сразу возникают какие-то параллели с нынешней ситуацией. Понятно, что эта песня была написана задолго до карантина, но сейчас она как никогда актуальна: "Выкинь телефон, и хоть торнадо за окном, давай любить друг друга".





То есть независимо от ситуации в мире, нужно уделять время любимым людям, и беречь друг друга", - прокомментировали новую коллаборацию создатели ремикса – тандем диджеев и саундпродюсеров Midnight Daddies.



