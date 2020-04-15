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Музыка
Новости музыки
15 апреля 20, 10:27
Alyosha & Vlad Darwin выпустили ремикс на песню "Торнадо"
Alyosha & Vlad Darwin
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Дуэт певца и композитора Vlad Darwin и певицы Alyosha презентует новую версию песни "Торнадо" в стиле синтвейв.
Клип на оригинальный сингл был снят в пустыне Арабских Эмиратов. 

"Когда слушаешь песню "Торнадо", то сразу возникают какие-то параллели с нынешней ситуацией. Понятно, что эта песня была написана задолго до карантина, но сейчас она как никогда актуальна: "Выкинь телефон, и хоть торнадо за окном, давай любить друг друга". 

То есть независимо от ситуации в мире, нужно уделять время любимым людям, и беречь друг друга", - прокомментировали новую коллаборацию создатели ремикса – тандем диджеев и саундпродюсеров Midnight Daddies.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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