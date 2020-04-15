Музыка Новости музыки
15 апреля 20, 10:27
Alyosha & Vlad Darwin выпустили ремикс на песню "Торнадо"
"Когда слушаешь песню "Торнадо", то сразу возникают какие-то параллели с нынешней ситуацией. Понятно, что эта песня была написана задолго до карантина, но сейчас она как никогда актуальна: "Выкинь телефон, и хоть торнадо за окном, давай любить друг друга".
То есть независимо от ситуации в мире, нужно уделять время любимым людям, и беречь друг друга", - прокомментировали новую коллаборацию создатели ремикса – тандем диджеев и саундпродюсеров Midnight Daddies.
Источник: https://telegraf.com.ua/