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14 апреля 20, 11:14
Аlyona alyona вошла в 10-ку самых перспективных рэперок мира
Украинская рэп-исполнительница alyona alyona, которая ранее рассказала забавную историю из детства, попала в рейтинг самых перспективных рэперок мира по версии немецкого агентства Highsnobiety.
Алена Савраненко резко ворвалась в отечественный шоу-бизнес и быстро обрела армию фанатов, которая в восторге от творчества артистки. Прежде чем найти свое призвание в музыке, девушка работала и учителем в школе, и кассиром.
Ее ироничные ролики со сценами катания на водных мотоциклах и чтением рэпа с друзьями набрали миллионы просмотров, доказав, что большой рэп действительно может преодолеть языковые барьеры,
отметили в издании.
Также в статье подчеркнули, что alyona alyona не нуждается в дополнительном свете, чтобы сиять, а ее быстрая, ритмичная, харизматичная, с бесчисленными изменениями высоты тона и рекламными роликами музыка — надолго останутся в памяти.
Помимо украинской звезды, в список также вошли исполнительницы со всего мира: Hawa, Le Juiice, Jean Grae, Maluca Mala, Jean Deaux, Lady Shocker, Chinese Kitty, Shaybo и Tokischa.
Источник: https://glamurchik.tochka.net/