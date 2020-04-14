Аlyona alyona вошла в 10-ку самых перспективных рэперок мира

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona, которая ранее рассказала забавную историю из детства, попала в рейтинг самых перспективных рэперок мира по версии немецкого агентства Highsnobiety.





Алена Савраненко резко ворвалась в отечественный шоу-бизнес и быстро обрела армию фанатов, которая в восторге от творчества артистки. Прежде чем найти свое призвание в музыке, девушка работала и учителем в школе, и кассиром.





Ее ироничные ролики со сценами катания на водных мотоциклах и чтением рэпа с друзьями набрали миллионы просмотров, доказав, что большой рэп действительно может преодолеть языковые барьеры,

отметили в издании.





Также в статье подчеркнули, что alyona alyona не нуждается в дополнительном свете, чтобы сиять, а ее быстрая, ритмичная, харизматичная, с бесчисленными изменениями высоты тона и рекламными роликами музыка — надолго останутся в памяти.





Помимо украинской звезды, в список также вошли исполнительницы со всего мира: Hawa, Le Juiice, Jean Grae, Maluca Mala, Jean Deaux, Lady Shocker, Chinese Kitty, Shaybo и Tokischa.



