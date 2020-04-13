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13 апреля 20, 10:26
Андреа Бочелли выступил в пустом Миланском соборе (ВИДЕО)
Легендарный итальянский певец и тенор Андреа Бочелли в день католической Пасхи 12 апреля дал концерт в пустом Миланском соборе.
Полное видео концерта, который транслировался в прямом эфире, размещено на канале исполнителя в Youtube.
По задумке концерт должен стать посланием любви, исцеления и надежды как Италии, так и всему миру. Он прошел на фоне борьбы против пандемии коронавируса, от которой в значительной мере страдает и Италия.
Сам собор пустует по причине того, что он закрыт для посетителей из-за ограничительных мер, которые действуют по всей стране.
Источник: https://telegraf.com.ua/