Селена Гомес порадовала поклонников новыми композициями

После длительного перерыва певица Селена Гомес продолжает выпускать новые работы.





Сейчас певица презентовала сразу три новых песни - Boyfriend, She и Souvenir.





Артистка на своей странице в Instagram написала об одной из них - Boyfriend. Соавторами песни выступили Джулия Майклс и Джастин Трантер, давно работающие с певицей.





По ее словам, Boyfriend — о падениях и взлетах в любви, а также о том, что человеку не нужен никто, кроме него самого, для счастья.





Гомес отметила, что песня была написана еще до кризиса, но в контексте текущих событий она точно поняла, что наличие бойфренда не является ее главным приоритетом. Она считает, что сейчас важнее сосредоточиться на безопасности, единстве и выздоровлении от вируса. Певица пообещала, что каждый доллар с продаж в ее интернет-магазине будет отправлен в фонд по борьбе с COVID-19.



