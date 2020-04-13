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13 апреля 20, 10:17
Селена Гомес порадовала поклонников новыми композициями
После длительного перерыва певица Селена Гомес продолжает выпускать новые работы.
Сейчас певица презентовала сразу три новых песни - Boyfriend, She и Souvenir.
Артистка на своей странице в Instagram написала об одной из них - Boyfriend. Соавторами песни выступили Джулия Майклс и Джастин Трантер, давно работающие с певицей.
По ее словам, Boyfriend — о падениях и взлетах в любви, а также о том, что человеку не нужен никто, кроме него самого, для счастья.
Гомес отметила, что песня была написана еще до кризиса, но в контексте текущих событий она точно поняла, что наличие бойфренда не является ее главным приоритетом. Она считает, что сейчас важнее сосредоточиться на безопасности, единстве и выздоровлении от вируса. Певица пообещала, что каждый доллар с продаж в ее интернет-магазине будет отправлен в фонд по борьбе с COVID-19.
Источник: https://telegraf.com.ua/