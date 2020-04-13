Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.46
USD
26.99
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
13 апреля 20, 10:17
Селена Гомес порадовала поклонников новыми композициями
Селена Гомес
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Певица презентовала сразу три новых трека.
После длительного перерыва певица Селена Гомес продолжает выпускать новые работы.

Сейчас певица презентовала сразу три новых песни - Boyfriend, She и Souvenir.

Артистка на своей странице в Instagram написала об одной из них - Boyfriend. Соавторами песни выступили Джулия Майклс и Джастин Трантер, давно работающие с певицей.

По ее словам, Boyfriend — о падениях и взлетах в любви, а также о том, что человеку не нужен никто, кроме него самого, для счастья.

Гомес отметила, что песня была написана еще до кризиса, но в контексте текущих событий она точно поняла, что наличие бойфренда не является ее главным приоритетом. Она считает, что сейчас важнее сосредоточиться на безопасности, единстве и выздоровлении от вируса. Певица пообещала, что каждый доллар с продаж в ее интернет-магазине будет отправлен в фонд по борьбе с COVID-19.




Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Селена Гомес представила вторую песню за неделю (ВИДЕО)
The Weeknd написал песню о своей бывшей девушке
Альбом Селены Гомес Rare возглавил чарт Billboard 200
MARUV выпустила трек под новым именем
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Андреа Бочелли выступил в пустом Миланском соборе (ВИДЕО)
noimageБэк-вокалистка Верки Сердючки представила песню "LION"
Лента новостей