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Музыка
Новости музыки
12 апреля 20, 13:43
Макс Барских выпустил свои хиты в акустическом формате
Макс Барских
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Украинский певец Макс Барских подготовил любимые песни в акустическом исполнении.
Певец Макс Барских представил акустический альбом суперхитов "С Максом по домам".

"Я всегда стремлюсь к тому, чтобы моя музыка вдохновляла слушателя и поддерживала его в любых ситуациях. Сегодня, когда мы заперты в своих квартирах и видим друг друга через интернет-окна, особо важно использовать музыку, как прикосновение. Я подготовил ваши любимые песни в акустическом live исполнении, чтобы они звучали, будто сыграны в вашей квартире другом. Просто слушайте и подпевайте всей семьей, я рядом", - комментирует премьеру Барских.

"С Максом по домам" стал седьмым альбомом в дискографии артиста, в который вошли 8 синглов, презентованных музыкантом в период 2014-2019 годов: "Туманы", "Небо", "Берега", "Моя любовь", "Неземная", "Полураздета", "Странная", "Хочу танцевать".


Источник: https://telegraf.com.ua/
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