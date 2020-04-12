Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.65
USD
27.09
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
11 апреля 20, 11:14
Злата Огневич представила новый трек
Злата Огневич
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинская исполнительница презентовала лирическую песню на слова лидера группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка.
Злата Огневич является воплощением хрупкой и одновременно сильной женщины. Она умеет очаровать поклонников новыми творческими работами. Каждая ее песня наполнена любовью и искренними чувствами.

Сегодня, 10 апреля, на официальном ютуб-канале артистка представила очередную композицию, которая поразила эмоциональностью.

Премьера песни "Ты обещал" – это обнародование истории любви Златы Огневич, на которое она долго не могла решиться. Она нашла себя в стихах Андрея Хлывнюка. Это песня об искренности, чистых чувствах и любви, которая была в ее жизни. А с другой стороны – самолюбие, лицемерие и предательство.

В моей жизни была история, когда я встречалась с парнем и через некоторое время узнала, что у него есть отношения с другой девушкой. Вообще оказалось, что его хобби – это коллекционирование красивых девушек, именно так он радовал свое самолюбие. Когда я узнала правду, мне было очень больно, мое сердце было разбито. Отношения с этим парнем я до сих пор считаю настоящей и чистой любовью, которая сделала меня лучше, – поделилась певица.


Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Злата Огневич презентовала женственную песню
Злата Огневич снялась в арт-проекте (ВИДЕО)
Злата Огневич исполнила рождественский "Щедрик" (ВИДЕО)
MARUV выпустила трек под новым именем
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
DZIDZIO исполнил "Молитву за Украину" (ВИДЕО)
noimageBlink-182 выпустили необычный клип (ВИДЕО)
noimageБоб Дилан возглавил чарт Billboard (ВИДЕО)
noimageМакс Барских выпустил свои хиты в акустическом формате
Лента новостей