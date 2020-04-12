Злата Огневич представила новый трек

Злата Огневич является воплощением хрупкой и одновременно сильной женщины. Она умеет очаровать поклонников новыми творческими работами. Каждая ее песня наполнена любовью и искренними чувствами.





Сегодня, 10 апреля, на официальном ютуб-канале артистка представила очередную композицию, которая поразила эмоциональностью.





Премьера песни "Ты обещал" – это обнародование истории любви Златы Огневич, на которое она долго не могла решиться. Она нашла себя в стихах Андрея Хлывнюка. Это песня об искренности, чистых чувствах и любви, которая была в ее жизни. А с другой стороны – самолюбие, лицемерие и предательство.





В моей жизни была история, когда я встречалась с парнем и через некоторое время узнала, что у него есть отношения с другой девушкой. Вообще оказалось, что его хобби – это коллекционирование красивых девушек, именно так он радовал свое самолюбие. Когда я узнала правду, мне было очень больно, мое сердце было разбито. Отношения с этим парнем я до сих пор считаю настоящей и чистой любовью, которая сделала меня лучше, – поделилась певица.



