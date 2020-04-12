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11 апреля 20, 11:08
Украинский рэпер Freel представил клип о конце света
Freel
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Популярный украинский рэпер Freel написал текст песни буквально за одну ночь.
Популярный украинский рэпер Freel выпустил новый видеоклип "Вирус". Бывший участник группы "На відміну від" Фрил еще в 2012 году выпустил песню о конце света. Сейчас из-за пандемии коронавируса она вновь на слуху, и рэпер записал своеобразное продолжение трека с более современным звучанием.

"Сейчас все на нервах - кому-то трудно сидеть дома и соблюдать карантин, кто-то боится заразиться коронавирусом, в обществе напряжение. Я решил снять его с помощью комического клипа.

Песню написал быстро, буквально за одну ночь. Но снимать в условиях карантина - не слишком простая задача. Мы строго придерживались дистанции и сняли "карантинный клип": с гречкой, туалетной бумагой, масками и самурайским мечом - всем необходимым для успешного преодоления пандемии", - рассказывает Freel о создании видео.

Режиссером видео стал Дмитрий Эрет, оператор - Дмитрий Бусенцов.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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