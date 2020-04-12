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Музыка
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11 апреля 20, 11:06
Певица София Егорова выпустила солнечную песню
София Егорова
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Работа над новой песней длилась больше месяца и на нескольких студиях.
Певица София Егорова, представила новый весенний сингл "Ми є любов". Музыку для песни написал ART DEMUR, слова – DONTSOV. Это уже не первое сотрудничество певицы с авторами.

Песня "Ми є любов" о доверии друг к другу, любви, эмоциях и счастье.

"Новая песня "Ми є любов" – это волна позитива, любви, романтического настроения, которых нам так сейчас не хватает. В момент, когда даже самый оптимистичный человек впадает в, непонятное ему, уныние, спасти может только любовь и музыка. И с ними мы преодолеем все сложности. Мир приобретает новые краски, когда твоей руки касается любимый человек! Именно об этом моя песня", – поделилась своими ощущениями София Егорова.



Источник: https://telegraf.com.ua/
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