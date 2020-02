Melovin выступил в первом финале нацотбора на Евровидение

8 февраля, звездным гостем первого полуфинала Нацотбора Евровидения стал эпатажный Melovin.





Исполнитель покорил отечественную сцену два года назад и покорил мировую публику Лиссабона своей огненной постановкой и песней Under The Ladder. На этот раз успешный певец исполнил свой трек Oh, No!





На этот раз мистический исполнитель, покоривший британские чарты, выступил с синглом Oh, No! Его номер сопровождала зажигательная постановка мужского балета и потрясающие световые эффекты. Сам Melovin появился в брутальном образе total black. Он надел облегающие штаны, майку и кожаную куртку. Волосы были уложены с мокрым эффектом. Изюминка выступления – клавишная установка в руках Melovin, из которой били фейерверки. Публика отреагировала на выход артиста шквалом громких аплодисментов.