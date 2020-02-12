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Музыка
Новости музыки
11 февраля 20, 10:54
Melovin выступил в первом финале нацотбора на Евровидение
Melovin
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Выступление украинского музыканта состоялось перед самым волнующим моментом конкурса — объявлением результатов голосования зрителей.
8 февраля, звездным гостем первого полуфинала Нацотбора Евровидения стал эпатажный Melovin.

Исполнитель покорил отечественную сцену два года назад и покорил мировую публику Лиссабона своей огненной постановкой и песней Under The Ladder. На этот раз успешный певец исполнил свой трек Oh, No!

Сегодня, 8 февраля, стартовал первый полуфинал Нацотбора Евровидения-2020. Зрители уже успели оценить восемь потрясающих выступлений конкурсантов и определиться со свои лидером. Финальной точкой стал выход на сцену любимца публики и представителя Украины на международном конкурсе Евровидение-2018. 

На этот раз мистический исполнитель, покоривший британские чарты, выступил с синглом Oh, No! Его номер сопровождала зажигательная постановка мужского балета и потрясающие световые эффекты. Сам Melovin появился в брутальном образе total black. Он надел облегающие штаны, майку и кожаную куртку. Волосы были уложены с мокрым эффектом. Изюминка выступления – клавишная установка в руках Melovin, из которой били фейерверки. Публика отреагировала на выход артиста шквалом громких аплодисментов.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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