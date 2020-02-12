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Музыка
Новости музыки
11 февраля 20, 10:52
Нацотбор на "Евровидение-2020": финалисты первого полуфинала
Нацотбор
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8 февраля прошел первый полуфинал Национального отбора участников на "Евровидение-2020".
Любители и поклонники песенного конкурса Евровидение-2020 посмотрели прямую трансляцию Национального отбора и вместе со звездными жюри проекта выбрали самых достойных финалистов первой части конкурсной программы.

Ведущим традиционно стал шоумен Сергей Притула. Оценивают конкурсантов в Национальном отборе Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Результаты голосования первого полуфинала - жюри:

1. [О] - 3

2. Jerry Heil - 7

3. Katya Chilly - 4

4. KRUTЬ - 8

5. Go-A - 6

6. CLOUDLESS - 5

7. GIO - 2

8. Assol - 1

Результаты голосования первого полуфинала - зрители:

1. [О] - 2

2. Jerry Heil - 6

3. Katya Chilly - 3

4. KRUTЬ - 8

5. Go-A - 7

6. CLOUDLESS - 5

7. GIO - 4

8. Assol - 1

По результатам голосования звездного жюри и многочисленных зрителей в финал Национального отбора на Евровидение, который состоится 22 февраля, прошли:

KRUTЬ - "99"

Go-A - "Соловей"

Jerry Heil - "#Vegan"

Напомним, традиционно Национальный отбор пройдет в три этапа. Первый и второй полуфиналы состоятся 8 и 15 февраля соответственно. Финальный этап, где будет выбран представитель от Украины на международный песенный конкурс "Евровидение-2020", запланирован на 22 февраля.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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