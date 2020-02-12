Нацотбор на "Евровидение-2020": финалисты первого полуфинала

Любители и поклонники песенного конкурса Евровидение-2020 посмотрели прямую трансляцию Национального отбора и вместе со звездными жюри проекта выбрали самых достойных финалистов первой части конкурсной программы.





Ведущим традиционно стал шоумен Сергей Притула. Оценивают конкурсантов в Национальном отборе Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.





Результаты голосования первого полуфинала - жюри:





1. [О] - 3





2. Jerry Heil - 7





3. Katya Chilly - 4





4. KRUTЬ - 8





5. Go-A - 6





6. CLOUDLESS - 5





7. GIO - 2





8. Assol - 1





Результаты голосования первого полуфинала - зрители:





1. [О] - 2





2. Jerry Heil - 6





3. Katya Chilly - 3





4. KRUTЬ - 8





5. Go-A - 7





6. CLOUDLESS - 5





7. GIO - 4





8. Assol - 1





По результатам голосования звездного жюри и многочисленных зрителей в финал Национального отбора на Евровидение, который состоится 22 февраля, прошли:





KRUTЬ - "99"





Go-A - "Соловей"





Jerry Heil - "#Vegan"





Напомним, традиционно Национальный отбор пройдет в три этапа. Первый и второй полуфиналы состоятся 8 и 15 февраля соответственно. Финальный этап, где будет выбран представитель от Украины на международный песенный конкурс "Евровидение-2020", запланирован на 22 февраля.



