Queen Kyiv подготовил сюрприз ко Дню всех влюбленных

Друзья, почти месяц назад закончились новогодние праздники. И мы даже успели отдохнуть и даже соскучились по праздничных днях. Уже совсем скоро День всех влюбленных (Valentine's Day)





Небольшая история праздника любви:





Традиция празднования дня Святого Валентина как «дня влюблённых» закрепилась под влиянием английской и французской литературы с конца XIV века. Народное поверье, нашедшее отражение в творчестве "отца английского литературного языка" Джефри Чосера в его знаменитой поэме "Птичий парламент", а также в 34-й и 35-й балладах другого английского поэта Джона Гауэра, в этот день птицы начинают поиск своей пары.





Поэма была написана в честь помолвки Ричарда II с Анной Чешской. Сама помолвка состоялась 2 мая 1381 года. (Когда они поженились 8 месяцев спустя, то обоим было только 15 лет.)





У Джефри Чосера в "Птичьем парламенте» есть следующие строки, посвящённые романтическому воспеванию Дня всех влюблённых:





For this was on seynt Volantynys day





Whan euery bryd comyth there to chese his make.





("For this was on Saint Valentine's Day, when every bird cometh there to choose his mate.")





Так вот, друзья, Вы уже знаете, где проведете этот день?





Queen Kyiv - один из самых престижных ресторанов столицы подготовил настоящий сюрприз целителям современной музыки и фанатам ALEKSEEVa. 14 февраля всемирно известный исполнитель порадует вас своими шедеврами. А ресторанный комплекс QUEEN создаст нереальную романтическую атмосферу, и Вы с головой окунетесь в настоящее шоу.













Где состоится концерт:





Queen Kyiv совместно с ALEKSEEV ждет Вас! Оригинальный концепт и благородный интерьер ресторана, безусловной особенностью которого являются огромные витражные окна, располагает к незабываемому времяпрепровождению в особенной компании.





Гостей заведения ждет эксклюзивное меню от шеф-повара Владимира Болибруха, обширная винная карта от шеф-сомелье – Максима Исакова и коктейльная карта от шеф-бармена Олега Якобенко





Концептуальный Ballroom с уникальной панорамой и авторской кухней, призван соответствовать высокому уровню качества и совершенному вкусу гостей и друзей ресторана.





Во сколько начало и по чем билеты:





14 февраля ко дню всех влюблённых, ресторанный комплекс QUEEN, совместно с музыкальным телеканалом М1, подготовили для Вас концерт талантливого исполнителя - ALEKSEEV.





Начало романтического вечера в компании певца в 21:00.





ALEKSEEV имеет множество музыкальных премий, одна из которых, победа на премии M1 Music Awards в номинации «Прорыв года». Большую известность исполнителю принесли композиции «А я пливу» и «Пьяное солнце». Последняя, является платиновым синглом.