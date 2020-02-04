Альфонсо Оливер снял клип во Львове и запел на украинском

Итальянский певец Альфонсо Оливер презентовал видеоклип на песню "Мистер президент". Съемки клипа проходили в Украине – во Львове.





Певец рассказал подробнее о работе над видео.





Клип рассказывает историю итальянца, который живет в Украине и внезапно обнаруживает, что срок его permesso (вида на жительство) закончился. Без этого документа он не может даже выпить стакан воды.





Ведь он, как поет в композиции, любит эту страну, ее язык, любит свою девушку-украинку.￼ Кроме этого, исполнитель много рассказывает об Украине в своих видео, которые видят, в частности, за ее пределами.





"Таким образом я прославляю это государство за рубежом. Мне нравятся традиции Украины, музыка, культура, и я о них с гордостью рассказываю всем", – отметил итальянец.





Это своего рода легкий намек на то, что мне бы хотелось получить благодарность от президента за мою большую и искреннюю любовь к Украине – в виде разрешения на постоянное проживание в этой стране, – добавил певец.





Режиссером видеоработы является украинский режиссер Алекс Сторожук, с которым Оливер Альфонсо уже сотрудничал в рамках работы над клипом на песню "Мам" Андрея Кузьменко. Тогда композиция впервые зазвучала в итальянском переводе.











