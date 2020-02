Самая прослушиваемая певица 2019 года

Американская артистка Ариана Гранде стала самой прослушиваемой певицей по версии музыкального стримингового сервиса Spotify, ее песни послушали 3,5 миллиарда раз, сообщает Chart Data в Twitter.

Пользователи чаще всего включали треки из трех альбомов Гранде: My Everything, Dangerous Woman и thank u, next.

В декабре прошлого года Spotify опубликовал на своем сайте статистику самых прослушиваемых артистов десятилетия. Ариана Гранде оказалась в первой пятерке наиболее популярных музыкантов 2019 года.





Список возглавил Post Malone, также в топ-пять попали Билли Айлиш, Эд Ширан и пуэрто-риканский реггетон-исполнитель Bad Bunny.