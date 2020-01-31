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Музыка
Новости музыки
31 января 20, 13:55
Рок-группа Epolets представили новую песню (ВИДЕО)
Рок-группа Epolets
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Украинская рок-группа презентовала видео на новую песню "Пограймо".
"Эта песня — о начале отношений, когда вы не можете насытиться, дразните и не даете расслабиться друг другу. Когда ваши отношения — это игра, в которой нет проигравших и победителей, но есть свои правила. Несмотря на то, что они условны и никто не произносит их вслух, нарушив эти правила, ты рискуешь потерять все", - рассказал солист группы Паша Вареница.

Группа Epolets сформирована в 2012 году в Одессе. Всего на их счету 4 студийных альбома, 11 клипов, 8 всеукраинских туров. Они стали самым фестивальным коллективом страны, а в 2017 получили звание "Рок-группа года". 

Прошлый год был богат на премьеры от Epolets. Весной они представили сингл "Казка", клип на который собрал более 600 тыс. просмотров. Следующую песню "Блищи" представили на скорости 140 км/ч на вечеринке в Интерсити "Киев-Одеса". Возможно, это намек на то, что новый альбом не заставит долго ждать.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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