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Музыка
Новости музыки
31 января 20, 13:52
Zayn выпустил клип снятый в Киеве (ВИДЕО)
британский певец Zayn
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Популярный британский певец Zayn презентовал клип на песню Flames.
Песня Flames, записанная с поп-соул-певцом Jungleboi и диджеем R3HAB, была выпущена 15 ноября 2019 года. А сегодня, 30 января, певец представил фанам клип на эту песню.

Видео снимали в Киеве 31 октября и 1 ноября в Национальной библиотеке имени Вернадского и на недостроенном Дарницком вокзале.

Срежиссировали новый клип Фрэнк Борин и его супруга Иванна. Фрэнкк известен своими работами с Стивеном Спилбергом, Red Hot Chili Peppers, Eminem, Duran Duran, Backstreet Boys и Bon Jovi.

Видеоролик показывает человека в черной толстовке с капюшоном, сидящем к комнате с людьми, одетыми в белое. Это видео пытается показать историю людей, которых поглощает рутина и попытку человека быть свободным. С каждым мгновением дым вокруг него сгущается, прежде чем главный герой загорается.

Самого певца в клипе нет, но видимо он и есть этим человеком в черном капюшоне.

Также в видео засветились маски украинской арт-студии Bob Basset, которые выполнены из кожи.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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