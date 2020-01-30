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30 января 20, 12:19
Джастин Бибер презентовал сингл "Get Me" (ВАУДИО)
Джастин Бибер решил вернуться к музыкальной карьере после перерыва и выпустил еще одну песню - Get Me, записанную вместе с Kehlani, а также анонсировал новую пластинку.
Ранее Бибер презентовал лирик-видео на сингл Yummy.
Обе композиции войдут в пятый альбом певца Changes, релиз которого состоится 14 февраля. Пластинка уже доступна для предзаказа.
В треклист вошли 17 композиций. Певец в своем Instagram опубликовал обложку альбома.
Напомним, предыдущий альбом Джастина Бибера Purpose вышел в 2015 году.
Источник: https://telegraf.com.ua/