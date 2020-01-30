Джастин Бибер презентовал сингл "Get Me" (ВАУДИО)

Джастин Бибер решил вернуться к музыкальной карьере после перерыва и выпустил еще одну песню - Get Me, записанную вместе с Kehlani, а также анонсировал новую пластинку.





Ранее Бибер презентовал лирик-видео на сингл Yummy.





Обе композиции войдут в пятый альбом певца Changes, релиз которого состоится 14 февраля. Пластинка уже доступна для предзаказа.





В треклист вошли 17 композиций. Певец в своем Instagram опубликовал обложку альбома.





Напомним, предыдущий альбом Джастина Бибера Purpose вышел в 2015 году.



