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Музыка
Новости музыки
30 января 20, 12:19
Джастин Бибер презентовал сингл "Get Me" (ВАУДИО)
Джастин Бибер
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Релиз альбома Changes состоится 14 февраля этого года.
Джастин Бибер решил вернуться к музыкальной карьере после перерыва и выпустил еще одну песню - Get Me, записанную вместе с Kehlani, а также анонсировал новую пластинку.

Ранее Бибер презентовал лирик-видео на сингл Yummy.

Обе композиции войдут в пятый альбом певца Changes, релиз которого состоится 14 февраля. Пластинка уже доступна для предзаказа.

В треклист вошли 17 композиций. Певец в своем Instagram опубликовал обложку альбома. 

Напомним, предыдущий альбом Джастина Бибера Purpose вышел в 2015 году.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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