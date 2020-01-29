ULIANA ROYCE презентовала клип на песню "Холодно і тепло"

Съемки длились два дня и проходили в несколько этапов.





Сперва в специально обустроенном художниками доме, где декораторы вручную разрабатывали и воплощали все детали интерьера, вплоть до мелких элементов. Затем на Киевском Море, где команда более восьми часов работала в тяжелых погодных условиях, борясь со стихией. Финальная часть съемок происходила в закрытом павильоне, где для клипа специально продумывались и строились декорации, в процессе были использованы последние разработки компьютерной графики, которые в итоге переносили героев в разные части земного шара. Для сложного монтажа и постпродакшна команде потребовалось почти два месяца кропотливой работы.





Кроме нестандартной технической части клип интересен своей идеей и проблематикой.





Это история о двух влюбленных, которые встречаются на расстоянии. Заменив реальные прикосновения к телу любимого человека нажатиями по экрану телефона, а тёплые слова - эмодзи символами, герои навсегда растворились в цифровом мире интернета

говорит режиссер клипа Артем Шапиренко.





Клип имеет острую социальную направленность и актуальный месседж для современного человека: чаще встречаться вживую, говорить, общаться и видеться, а не проводить жизнь у экранов гаджетов.





Живая встреча всегда лучше сухого текста в ваших чатах. Stay offline to stay alive. Оставайтесь оффлайн, чтобы быть живими

говорит ULIANA ROYCE.



