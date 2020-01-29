Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
27.33
USD
24.84
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
29 января 20, 12:31
ULIANA ROYCE презентовала клип на песню "Холодно і тепло"
песня
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Состоялась съемка второго клипа молодой украинской певицы ULIANA ROYCE на песню "Холодно і тепло", автором которой стал певец и саунд-продюсер Артем Пивоваров.
Съемки длились два дня и проходили в несколько этапов. 

Сперва в специально обустроенном художниками доме, где декораторы вручную разрабатывали и воплощали все детали интерьера, вплоть до мелких элементов. Затем на Киевском Море, где команда более восьми часов работала в тяжелых погодных условиях, борясь со стихией. Финальная часть съемок происходила в закрытом павильоне, где для клипа специально продумывались и строились декорации, в процессе были использованы последние разработки компьютерной графики, которые в итоге переносили героев в разные части земного шара.  Для сложного монтажа и  постпродакшна команде потребовалось почти два месяца кропотливой работы.

Кроме нестандартной технической части клип интересен своей идеей и проблематикой. 

Это история о двух влюбленных, которые встречаются на расстоянии. Заменив реальные прикосновения к телу любимого человека нажатиями по экрану телефона, а тёплые слова - эмодзи символами, герои навсегда растворились в цифровом мире интернета
говорит режиссер клипа Артем Шапиренко.

Клип имеет острую социальную направленность и актуальный месседж для современного человека: чаще встречаться вживую, говорить, общаться и видеться, а не проводить жизнь у экранов гаджетов. 

Живая  встреча всегда лучше сухого текста в ваших чатах. Stay offline to stay alive. Оставайтесь оффлайн, чтобы быть живими
говорит ULIANA ROYCE.


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
Ещё по теме:
Моби представил клип и анонсировал новый альбом (ВИДЕО)
Группа Green Day порадовала выходом своего нового клипа
Jonas Brothers выпустили песню в духе 80-тых (ВИДЕО)
The Weeknd представил новый клип (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Евровидение 2020: Украина выступит в первом полуфинале
noimageГруппа Tik Tu выпустила клип на песню "Introvert"
noimageЕвровидение 2020: Go_A представила колоритную песню Соловей
noimageЕвровидение. Жеребьевка: Украина будет в первом полуфинале
Лента новостей