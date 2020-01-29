Евровидение 2020: Украина выступит в первом полуфинале

В Роттердаме (Нидерланды), где во второй половине мая состоится песенный конкурс "Евровидение-2020", обнародовали результаты жеребьевки, распределившей полуфиналистов. Об этом сообщает NOS.





“В мэрии Роттердама была проведена жеребьевка, чтобы определить, в каком полуфинале выступят представители той или иной страны на конкурсе “Евровидение”, который состоится в мае”, - говорится в сообщении.





Отмечается, на церемонии впервые собрались вместе ведущие песенного конкурса: Шанталь Янзен, Едсилия Ромбли и Ян Смит.





В первом полуфинале, который состоится 12 мая, примут участие исполнители из таких стран: Северная Македония, Беларусь, Литва, Швеция, Словения, Австралия, Ирландия, Россия, Норвегия, Кипр, Хорватия, Азербайджан, Мальта, Израиль, Украина, Румыния и Бельгия.





Второй полуфинал состоится 14 мая. В нем будут представлены Австрия, Молдова, Польша, Сан-Марино, Сербия, Исландия, Чехия, Греция, Эстония, Дания, Болгария, Швейцария, Финляндия, Армения, Латвия, Грузия, Португалия и Албания.



