Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
27.33
USD
24.84
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
29 января 20, 11:49
Евровидение 2020: Украина выступит в первом полуфинале
Евровидение 2020
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
"Евровидение 2020" состоится 12, 14 и 16 мая в Роттердаме.
В Роттердаме (Нидерланды), где во второй половине мая состоится песенный конкурс "Евровидение-2020", обнародовали результаты жеребьевки, распределившей полуфиналистов. Об этом сообщает NOS.

“В мэрии Роттердама была проведена жеребьевка, чтобы определить, в каком полуфинале выступят представители той или иной страны на конкурсе “Евровидение”, который состоится в мае”, - говорится в сообщении.

Отмечается, на церемонии впервые собрались вместе ведущие песенного конкурса: Шанталь Янзен, Едсилия Ромбли и Ян Смит.

В первом полуфинале, который состоится 12 мая, примут участие исполнители из таких стран: Северная Македония, Беларусь, Литва, Швеция, Словения, Австралия, Ирландия, Россия, Норвегия, Кипр, Хорватия, Азербайджан, Мальта, Израиль, Украина, Румыния и Бельгия.

Второй полуфинал состоится 14 мая. В нем будут представлены Австрия, Молдова, Польша, Сан-Марино, Сербия, Исландия, Чехия, Греция, Эстония, Дания, Болгария, Швейцария, Финляндия, Армения, Латвия, Грузия, Португалия и Албания.

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Евровидение 2020: первые участники ежегодного конкурса
Евровидение 2020: дизайн сцены в Роттердаме (ФОТО)
Звезда "Дизель Шоу" снялась в новогоднем клипе группы ТИК
Тина Кароль покорила сцену "Х-Фактора" (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ULIANA ROYCE презентовала клип на песню "Холодно і тепло"
noimageГруппа Tik Tu выпустила клип на песню "Introvert"
noimageЕвровидение 2020: Go_A представила колоритную песню Соловей
noimageЕвровидение. Жеребьевка: Украина будет в первом полуфинале
Лента новостей