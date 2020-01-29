Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
27.33
USD
24.84
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
29 января 20, 11:45
Евровидение 2020: Go_A представила колоритную песню Соловей
Группа Go_A
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Полуфиналы запланированы на 8 и 15 февраля, а финал - на 22 февраля.
Группа Go_A, которая соединила в своем творчестве украинский вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв, выпустила песню "Соловей", с которой выступит во время национального отбора на Евровидение-2020.

"Жизнь - это опыт, а он бывает разным. Главное никогда не терять оптимизм и уметь достойно выходить из любых ситуаций даже в момент влюбленности.

Ведь главное не то, что происходит, а то, как ты на это реагируешь", - отметили музыканты в описании новой работы.

Согласно жеребьевке, музыканты будут выступать в первом полуфинале - 8 февраля.

Уже также известно, с какой песней на нацотборе выступят группа GARNA и певец Александр Порядинський, а также бойз-бенд CLOUDLESS. Свои песни уже представили Элина Иващенко, группа FO SHO и певец GIO, а также певец David Axelrod и инди-поп-группа [О].

Напомним, телевизионные полуфиналы запланированы на 8 и 15 февраля, а финал - на 22 февраля. Среди жюри - генеральный директор "Хит ФМ" Виталий Дроздов, музыкант и актер Андрей Данилко, а также певица Тина Кароль. Вести эфиры Нацотбора снова будет Сергей Притула.

Международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды. Ранее были представлены слоган конкурса, логотип музыкального шоу и дизайн сценической площадки, а также объявлены имена ведущих.


Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Евровидение 2020: первые участники ежегодного конкурса
Кому из украинских певцов не место на Евровидении 2020
Детское Евровидение 2019: детали конкурса
Евровидение 2020: дизайн сцены в Роттердаме (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ULIANA ROYCE презентовала клип на песню "Холодно і тепло"
noimageЕвровидение 2020: Украина выступит в первом полуфинале
noimageГруппа Tik Tu выпустила клип на песню "Introvert"
noimageЕвровидение. Жеребьевка: Украина будет в первом полуфинале
Лента новостей