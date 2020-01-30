Евровидение. Жеребьевка: Украина будет в первом полуфинале

В мэрии Роттердама провели жеребьевку последовательности выступлений на песенном конкурсе Евровидение-2020. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Страны-участницы были распределены между первым и вторым полуфиналами, в первую или вторую часть одного из них.
Украина выступит во второй половине первого полуфинала, который состоится 12 мая.
Все результаты жеребьевки:
Конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в Роттердаме (Нидерланды). Ранее были представлены слоган конкурса, логотип музыкального шоу и дизайн сценической площадки, а также объявлены имена ведущих. Национальный отбор на Евровидение-2020 стартовал 16 октября. Полуфиналы запланированы на 8 и 15 февраля, а финал – на 22 февраля.