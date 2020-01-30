Евровидение. Жеребьевка: Украина будет в первом полуфинале

В мэрии Роттердама провели жеребьевку последовательности выступлений на песенном конкурсе Евровидение-2020. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Страны-участницы были распределены между первым и вторым полуфиналами, в первую или вторую часть одного из них.

Украина выступит во второй половине первого полуфинала, который состоится 12 мая.

Все результаты жеребьевки: