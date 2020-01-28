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Музыка
Новости музыки
28 января 20, 10:54
Евровидение 2020: группа [О] презентовала конкурсную песню
[О]
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Украинская группа обнародовала композицию, с которой будет "сражаться" на Национальном отборе.
Украинская инди-поп-группа [О] представила песню "Там, Куди Я Йду", с которой выступит во время национального отбора на Евровидение-2020.

"Мы всю жизнь посвятили музыке и сейчас чувствуем в себе достаточно опыта, чтобы представить современную музыку на украинском языке. Песня "Там, Куди Я Йду" о том, что у каждого человека есть своя дорога, свой уникальный образ жизни, свое предназначение, своя звезда, которая его ведет. Поэтому каждая жизнь важна и имеет собственную цель. Но это не пафосный манифест, это легкая танцевальная композиция с намеками на африканские ритмы, мы хотим, чтобы она заставила вас улыбаться, помнить о своей особой звезде и о том, что весна уже близко", - рассказали о своей работе музыканты.

Ранее состоялась жеребьевка, согласно которой группа [О] выступит 8 февраля в первом полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020.

Уже также известно, с какой песней на нацотборе выступят группа GARNA и певец Александр Порядинський, а также бойз-бенд CLOUDLESS. Свои песни уже представили Элина Иващенко, группа FO SHO и певец GIO, а также певец David Axelrod.

Напомним, телевизионные полуфиналы запланированы на 8 и 15 февраля, а финал - на 22 февраля. Среди жюри - генеральный директор "Хит ФМ" Виталий Дроздов, музыкант и актер Андрей Данилко, а также певица Тина Кароль. Вести эфиры Нацотбора снова будет Сергей Притула.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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