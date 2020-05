Грэмми-2020: лауреаты музыкального "Оскара"

В Лос-анджелесском Staples Center прошла 62-я церемония вручения наград Академии звукозаписи США — "Грэмми".





Награду в номинации "Лучшая песня года" получила 18-летняя Билли Айлиш. Она также стала "Лучшим новым исполнителем", победила в номинациях "Лучший альбом года" с "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" и "Лучшая запись года" с "Bad Guy".





Премию "Грэмми" "За музыкальные достижения всей жизни" получил Игги Поп. Это первая награда Академии звукозаписи США за 60-летнюю карьеру музыканта.





Лауреатами "Грэмми" также стали:





"Лучшее сольное поп–исполнение" — "Truth Hurts" Лиззо;





"Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой" — "Old town road" Lil Nas X и Билли Рэй Сайрус;





"Лучший поп-альбом" — "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" Билли Айлиш;





"Лучшая танцевальная запись" — "Got to keep on" The Chemical Brothers;





"Лучший танцевальный/электронный альбом" — "No Geography" The Chemical Brothers;





"Лучшее рок-исполнение" — "This Land" Гари Кларк;





"Лучшая песня в стиле рок" — "This Land" Гари Кларк;





"Лучший классический компендиум" — "The Poetry Of Places" пианистки Надежда Шпаченко;





"Лучший рок-альбом" — "Social Cues" Cage The Elephant;





"Лучший альтернативный альбом" — "Father Of The Bride" Vampire Weekend;





"Лучшая рэп-композиция" — "A Lot" 21 Savage;





"Лучший рэп-альбом" — "Igor" Tyler, The Creator;





"Лучшая песня в стиле кантри" — "Bring My Flowers Now" Таня Такер;





"Лучший кантри-альбом" — "While I'm Livin'" Таня Такер;





"Лучший джазовый вокальный альбом" — "Little spells" Эсперанса Сполдинг;





"Лучший альбом латинской поп-музыки" — "#Eldisco" Алехандро Санс;





"Лучший классический сольный вокальный альбом" — "Songplay" Джойс ДиДонато;





"Лучшая песня, написанная для кино и телевидения" — "I'll Never Love Again (Film version)" Леди Гага;





"Лучший саундтрек к визуальным медиа" — Хильдур Гуднадоттир фильм "Чернобыль";





"Лучшее музыкальное видео" — клип "Old Time Road" рэпера Lil Nas X, режиссер — Calmatic.





В рамках голосования деятелей музыкальной индустрии оценивались произведения, которые вышли в промежутке с 1 октября 2018-го по 20 ноября 2019 года.